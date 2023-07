Scontro tra un'auto e una moto, una vittima sulla 131 all'altezza di Sanluri

Incidente stradale mortale sulla 131 all'altezza di Sanluri. Una macchina ha tamponato una moto. La vittima è la passeggera della moto, una turista italiana della quale per il momento non sono state rese note le generalità. Il conducente, ferito gravemente, è stato portato in codice rosso all'ospedale di San Gavino. Sono intervenuti gli agenti del distaccamento di Sanluri della Polizia stradale, il 118, l'Anas e i carabinieri. La 131 è stata temporaneamente chiusa in quel tratto, il traffico deviato per alcuni chilometri su una strada secondaria.