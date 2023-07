Semiaffondata nel porto di Cagliari la nave che trasportò i mafiosi all'Asinara

Sta lentamente affondando nelle acque di Su Siccu nel porto di Cagliari la motonave Gennaro Cantiello, utilizzata come nave di collegamento per l'isola carcere dell'Asinara e poi diventata una pizzeria (dopo che il nuovo proprietario l'aveva acquistata all'asta). Sulla motonave transitarono mafiosi e detenuti eccellenti, da Raffaele Cutolo ai terroristi Curcio e Franceschini, a Matteo Boe. Anche i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che all'Asinara istruirono il maxi processo alla mafia, furono passeggeri della Gennaro Cantiello. Da anni - chiuso nel 2016 il ristorante - l'imbarcazione era in abbandono, al centro di un contenzioso di carte bollate con l'Autorità portuale e la Capitaneria. Tuttavia il proprietario non disperava di poterla riportare in vita con una nuova attività imprenditoriale.