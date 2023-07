Servono mesi per rimuovere un catetere venoso, la denuncia dei genitori: "Situazione insostenibile"

La denuncia dei genitori dei piccoli pazienti è l'ennesima ed è ancora una volta estremamente dura. Mancano anestesisti, mancano anestesisti pediatrici e specialisti in pediatria. Risultato? Servono oltre 3 mesi per rimuovere il catetere venoso centrale, il compagno di cure e di vita di questi bambini. Uno strumento “indispensabile per le cure oncoematologiche, permette le infusioni di chemio, di altri medicinali e i prelievi senza punture e senza sentire dolore” - scrive una mamma, Francesca Ziccheddu. Con il catetere per i bambini è impossibile tuffarsi in mare, giocare all'aperto, fare una doccia in libertà.

I genitori dei pazienti in cura all'ospedale microcitemico di Cagliari denunciano che “l'attuale organizzazione non è adeguata alle esigenze dei bambini”. E ancora: ci sono cose meno urgenti che passano in secondo piano rispetto alle cure salvavita. Ma sono ugualmente importanti. E' il caso, ad esempio, delle relazioni mediche da presentare alla commissione Inps per vedere riconosciuta una indennità. Anche queste, denunciano i familiari dei bambini, devono attendere. Ecco perché chiedono un intervento immediato dei rappresentanti delle istituzioni e il sostegno dei mezzi di informazione.

Intanto nelle ultime ore si è dimesso il primario del reparto di Anestesia e Rianimazione del Microcitemico Leonardo Bianciardi. Lascia il suo incarico dopo essere finito sotto accusa, ma dopo aver incassato la solidarietà dei genitori. Lunghe settimane di tensioni durante le quali ci sono stati esposti in procura e provvedimenti disciplinari. L'assessore alla Sanità Carlo Doria ha convocato un vertice per lunedì per cercare di risolvere, una volta per tutte, una situazione complessa che attualmente pesa soprattutto sui piccoli pazienti e sulle loro famiglie.