Sfreccia in auto con 5 kg di cocaina, arrestato a Cagliari

Cinque chili di cocaina a bordo della sua auto nel centro di Cagliari. Arrestato uno spagnolo di 54 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vettura è stata notata dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati in servizi di prevenzione, perché l'uomo attraversava le vie del centro di Cagliari seguendo l'auto di un noto pregiudicato. Insospettiti dalla velocità dei due veicoli e dalla targa straniera, gli agenti della Squadra Mobile hanno pedinato le due vetture sino a Pirri. E lì è scattato l'alt, proprio davanti all'abitazione del pregiudicato. È iniziata quindi una perquisizione, ma il comportamento dello spagnolo, apparso agli agenti molto agitato, ha convinto i poliziotti ad approfondire il controllo del veicolo straniero in Questura. Così, all'interno del vano motore, nascosti dentro la batteria, gli uomini della quinta Sezione Antidroga hanno trovato i 5 chili di cocaina purissima divisi in panetti, del valore di oltre 1 milione e mezzo di euro.