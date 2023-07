Si tuffa ma finisce sugli scogli, soccorsa una turista di 22 anni

L'impatto con gli scogli è stato rovinoso. Una turista 22enne originaria di Torino è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo un tuffo da una scogliera a Carloforte, in località La Conca. La giovane non si era forse accorta della presenza di rocce. Dopo il tuffo è scattato subito l'allarme: i soccorsi sono arrivati da terra con una pattuglia della Guardia costiera e dal mare con due imbarcazioni con personale della Guardia medica di Carloforte. Intervenuto anche l'elicottero del 118. La ragazza non riusciva a muoversi; a complicare la situazione, il fatto che l'incidente è avvenuto in una zona difficile da raggiungere.