Slitta il faccia a faccia tra Regione e Comune sullo stadio di Sant'Elia

E' saltato, e non ha ancora una nuova data, il previsto incontro tra Regione e Comune di Cagliari per l'accordo di programma su stadio e ospedale. Tutto dovuto al fatto che la segretaria generale, Gabriella Massidda, ha rassegnato le dimissioni dopo un parere dell'ufficio legale sulla sua permanenza nell'incarico dal primo giugno, quando è andata in pensione. Massidda aveva partecipato alle precedenti riunioni e quindi la Regione dovrà affidare l'incarico delle trattative a un altro delegato. Intanto è partita la conferenza di servizi decisoria per il progetto definitivo del nuovo stadio “Gigi Riva” che dovrà sorgere al posto del Sant'Elia. Per la realizzazione, il Comune attende 50 milioni dalla Regione.