Slot-machine irregolari sequestrate a Cagliari

Nove slot-machine sono state sequestrate nell'ambito di due operazioni portate a termine dal personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sotto sigilli anche sigarette elettroniche e prodotti derivanti dal tabacco, con multe per oltre 100mila euro elevate. La prima ispezione è scattata a Sestu in una sala giochi dove il personale dell'Adm ha trovato anche una teca in cui erano esposte sigarette elettroniche e prodotti accessori da fumo in assenza di autorizzazione. In un'altra ispezione in un esercizio a Cagliari, già finito nei controlli dell'Adm, sono state sequestrate nove slot machine illegali. Le macchinette non erano collegate al sistema dell'agenzia delle dogane e dei monopoli.