Spaccio di anabolizzanti e sostanze stupefacenti, obbligo di dimora per 5 persone

Cinque misure cautelari dell'obbligo di dimora per altrettante persone accusate di fare parte di un sistema finalizzato all'importazione e allo spaccio di sostanze dopanti e anabolizzanti.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del N.A.S. di Cagliari, a conclusione delle indagini condotte sotto la

direzione della Procura e supportati dai colleghi del Nas di Sassari e Milano.

Le indagini sono state avviate nel 2021 dopo un duplice arresto nel capoluogo di un personal trainer e un body builder colti in flagranza durante uno scambio di medicinali, ad azione stupefacente e anabolizzante, pronti per essere immessi nel mercato. In quella circostanza sono stati poi eseguiti 5 decreti di perquisizione domiciliare con il sequestro di ulteriori farmaci e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.