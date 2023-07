Studentessa dell'Ateneo di Cagliari vince borsa studio di Amazon

Elisa Zurru, studentessa 19enne del corso di Laurea in Ingegneria, Informatica Elettronica e Telecomunicazioni all'Università degli Studi di Cagliari, è la vincitrice della quinta edizione di Amazon Women in Innovation, la borsa di studio promossa e finanziata dal colosso di Seattle per supportare e incentivare le giovani studentesse universitarie appassionate di materie scientifiche. La giovane - insieme alle vincitrici degli altri cinque atenei italiani coinvolti nell'iniziativa - usufruirà di un finanziamento di 6mila euro per l'anno accademico 2022/23, con possibilità di rinnovo nei successivi due anni, oltre al supporto di una tutor che possa aiutarla a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro.