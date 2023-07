Tariffe in forte aumento ma il viaggio in Sardegna è tra i meno cari

Sardegna tra le mete più convenienti per i turisti internazionali in termini di costi di viaggio. A sfatare la credenza di un'isola cara in alta stagione è il report della CNA, che ha realizzato un simulazione, confrontando numero di collegamenti, prezzi e accessibilità delle principali destinazioni vacanziere del sud Europa. Rispetto alle altre regioni con un'offerta paragonabile (Baleari, Croazia, Creta, Cipro, Corsica, Sicilia e Algarve), la Sardegna ha prezzi inferiori ma non mancano i problemi: secondo il report, quest'anno c'è stato un forte calo delle combinazioni disponibili per raggiungere l’Isola dai principali aeroporti europei. Inoltre le tariffe hanno subito (come altrove) pesanti rincari.

Nota dolente è quella delle combinazioni: per quanto riguarda i giorni a cavallo di Ferragosto, in quattro anni la Sardegna ne ha perse quasi tremila (ovvero voli di andata e ritorno per raggiunger l’Isola dai principali scali di Francia, Germania e Inghilterra). Si è passati dalle 7.875 combinazioni individuate a fine maggio 2019 alle 4.878 di maggio 2023, un calo del -38%: si tratta del record negativo tra tutte le regioni europee prese in considerazione. La Sicilia, per fare un esempio, ha aumentato le combinazioni nello stesso periodo.

Tuttavia nel capitolo prezzi la Sardegna non è tra le mete più costose, anzi. Secondo la CNA, si spendono circa 1.100 euro andata e ritorno per un viaggio dal centro-nord Europa per una famiglia tipo di 4 persone a cavallo di Ferragosto. Per andare in Croazia ne servono 1.268, per la Sicilia 1.400, per la Corsica 1.600, per Creta 1.900; meglio fanno solo le Baleari, con appena 788 euro. Tuttavia le tariffe sono aumentate moltissimo: se nel 2021 per arrivare e ripartire dalla Sardegna bastavano 641 euro, oggi serve quasi il doppio della cifra.