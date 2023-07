Tartaruga marina depone le uova in una spiaggia a San Teodoro

Ancora una volta una caretta caretta ha scelto una spiaggia sarda per deporre le uova. Nell'arenile di Lu Impostu, a San Teodoro è stato scoperto il quinto nido di tutta la Sardegna. A far scattare l'intervento dei biologi dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo è stata una persona che ha chiamato la Capitaneria di porto di Olbia, che a sua volta ha contattato il Corpo forestale. Come da protocollo l'area scelta è stata delimitata e messa in sicurezza e il nido verrà presidiato. La caretta caretta è una tartaruga tanto diffusa nel mondo quanto minacciata nel Mediterraneo.