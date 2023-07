Temperature record: il "caso" Sardegna sulla stampa internazionale

L'ondata di caldo eccezionale che sta attraversando l'area mediterranea, minacciando di frantumare tutti i record, è tra le principali notizie trattate dai media intrernazionali. Particolare attenzione suscita il “caso” Sardegna, dove l'innalzamento delle temperature è stato repentino. Per il sito web del canale televisivo CNBC il gran caldo è da mettere in relazione con gli incendi scoppiati in Grecia e sulle Alpi svizzere: “Sardegna e Sicilia potrebbero raggiungere picchi di 46 gradi”. Anche l'emittente Sky News cita la Sardegna in un titolo e ha pubblicato nei giorni scorsi un servizio della corrispondente per il cambiamento climatico Hannah Thomas-Peter da Posada: “Normalmente il centro di questo paese è pieno di turisti ma ora sono tutti al mare o in piscina”, spiega la giornalista. Anche il Daily Mirror ha inviato a Cagliari una giornalista per documentare l'eccezionale heatwave ("ondata di caldo): sulla pagina internet dedicata, con data di pubblicazione 18 luglio e foto dell'ingresso dell'aeroporto di Elmas, Lydia Veljanovski spiega come “passeggiare per le vie di Cagliari oggi è come essere in una sauna, ma domani potrebbe essere anche molto peggio”. Anche la britannica BBC, nei giorni scorsi, riportava la situazione dell'Isola nel dettaglio, indicando i 46 gradi registrati a Decimomannu.