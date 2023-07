Terribile scontro frontale nella notte sulla statale 195, automobilista sbalzato dalla vettura

Conducente di un'auto gravemente ferito nello scontro contro un'altra vettura alle porte di Cagliari, sulla statale 195. L'uomo, a causa dell'impatto, è stato sbalzato all'esterno del veicolo. Soccorso dal personale sanitario, è trasportato in ospedale con un codice rosso, Illeso invece il conducente dell'altro veicolo: la sua auto ha terminato la corsa impattando sul new jersey in cemento a bordo della carreggiata. L'incidente risale alle 3 di questa mattina. Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge: ancora la dinamica dello scontro tre le due auto.