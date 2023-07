Per il cantautore di Latina era l'unica tappa in Sardegna dopo che il concerto previsto a

Cagliari tra il 2020 e il 2021 era stato prima spostato e poi cancellato.

Tiziano Ferro ha ripercorso le tappe fondamentali del suo percorso con le sue ballate pop per poi scuotere il pubblico con brani energici. Una dedica alla Sardegna con "Il Conforto", celebre duetto con Carmen Consoli.



