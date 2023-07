Tra musica e cinema, torna a Carloforte il festival Creuza de Mà

Torna a Carloforte tra il 18 e il 23 luglio il festival Creuza de Mà - Musica per cinema 2023, la manifestazione ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall’associazione culturale Backstage. Al centro della 17esima edizione della rassegna come sempre il rapporto tra cinema e musica. I numerosi appuntamenti in cartellone saranno ospitati nei due storici cineteatri dell’isola, Cavallera e Mutua, in cui si terranno le proiezioni, gli incontri e le masterclass, ma saranno coinvolti anche altri luoghi, tra i più affascinanti dell’isola. Tra gli ospiti attesi spiccano Mauro Pagani, Pivio, il regista Paolo Pisanu con il compositore Riccardo Gasparini, Ondanueve String Quartet, Gatto Ciliegia contro il grande freddo, Alessandro Pieravanti e molti altri. Non mancherà lo spazio dedicato alla formazione con il “CAMPUS musica e suono per il cinema e per l’audiovisivo”, progetto di alta formazione ideato e diretto da Gianfranco Cabiddu e realizzato da Creuza de Mà con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission.

“CAMPUS non è il corollario di scuola estiva, ma un percorso articolato, biennale, che distende le sue tappe didattiche e lavorative lungo tutti i mesi invernali e che in questi anni ha dato i suoi pregevoli frutti: da 5 anni le musiche dei corti CSC dei giovani registi sono state concepite, maturate e lavorate, e infine realizzate all’interno di questo percorso didattico, incentrato soprattutto sull’incontro umano tra giovani talenti nelle diverse discipline e affermati maestri” commenta il direttore artistico Gianfranco Cabiddu “Un momento didattico molto prezioso che ha completamente trasformato la natura di “festival”: un appuntamento che da evento di spettacolo svela la sua natura di visione didattica innovativa. Non è un caso che stiamo sviluppando questo percorso didattico tra l’isola di Carloforte e Cagliari in Sardegna, perché la Sardegna è terra di musicisti, è terra di compositori, ma soprattutto è un’isola. L’isola ha questa particolarità: bisogna sceglierla, ci si deve arrivare, e quando si arriva le barriere si infrangono”.