Tragedia a Narbolia, muore docente universitario di 60 anni

Il mare in burrasca a causa del di maestrale, con onde fino a 4 metri. E' lo scenario della tragedia davanti alla spiaggia di Is Arenas, Narbolia, dove un sessantenne, Carlo Lugliè, originario di Oristano e docente all'università di Cagliari, è morto dopo aver raggiunto in mare e salvato il figlio della sua compagna, un ragazzino di 11 anni, in balia delle onde altissime e delle correnti. Fuori pericolo il ragazzino che è stato soccorso e accompagnato all'ospedale per accertamenti. Ad avere la peggio proprio l'uomo che, portato a riva grazie all'intervento di alcuni velisti, ha poi avuto un malore dovuto probabilmente allo sforzo appena compiuto. Lugliè insegnava al dipartimento di lettere, lingue e beni culturali dell'Ateneo cagliaritano.