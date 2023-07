Traghetto partito da Golfo Aranci e diretto a Livorno con mille passeggeri riparte dopo black out

Prima l'avaria davanti all'Isola d'Elba, poi finalmente la ripartenza. E' successo a un traghetto sulla rotta Golfo Aranci-Livorno dove per un black out si sono spenti i motori. La nave Mega Express Three della Sardinia Ferries che aveva salpato con 954 passeggeri a bordo oltre ai 99 membri dell'equipaggio è ripartita grazie all'intervento del personale di macchina.

La nave non ha avuto necessità di assistenza da terra. La Direzione marittima di Livorno e le capitanerie di porto hanno monitorato la situazione tenendosi in costante contatto radio.

Il riavvio dei motori è avvenuto in autonomia. Disagi per il caldo ci sono stati fra i passeggeri e l'equipaggio: gli impianti di aria condizionata erano fuori uso per il black out. Il ritardo nell'arrivo a Livorno è stimato in circa tre ore.