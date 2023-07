Tre vittime della strada in meno di 24 ore. intorno alle 22.20 nello scontro frontale fra due auto nei pressi di Palau sono morte due turiste di Frosinone. Altre due persone (una viaggiava con le vittime, l'altra era al volante della seconda macchina) sono rimaste ferite. Sul posto, in località Stazzu Pulcheddu, sono intervenuti, vigili del fuoco, ambulanze del 118 e carabinieri. La strada è rimasta chiusa per due ore.

Nel pomeriggio vicino a Quartu, lungo la strada per flumini aveva perso la vita un uomo di 66 anni, Emilio Piga, di Sestu. Dopo essere uscito dalla carreggiata con la macchina che stava guidando. Il mezzo si è schintato su un cancello e i soccorsi sono risultati inutili.