Trentamila firme per dire no alle concessione trentennale a Capo Figari

Lanciata il 7 luglio scorso sulla piattaforma online change.org dal comitato locale Maremosso, ha raggiunto le 30 mila firme la petizione Fermiamo la cementificazione a Capo Figari - Riserva naturale, Oasi faunistica e SIC, che contesta la trasformazione della stazione di vedetta di Capo Figari, a Golfo Aranci in struttura ricettiva di lusso.

Il Comitato ha organizzato per il 21 luglio alle 20 la manifestazione-passeggiata Capo Figari è casa nostra. A fine giugno la Regione ha affidato in concessione per 30 anni alla società New Fari srl di Cagliari, per un canone annuo di 35 mila euro, il sito in cui si trova anche la stazione semaforica realizzata nel 1890 e utilizzata da Guglielmo Marconi nel 1932 come base per la prima comunicazione a onde corte. La concessione è stata contestata anche dagli ecologisti del Gruppo d'intervento giuridico, che la considerano una ‘’mercificazione dei beni culturali e ambientali''. Sulla vicenda è intervenuto, con un'interrogazione a tre Ministeri, anche il deputato di opposizione Roberto Giachetti.