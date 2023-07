Tripletta di Luvumbo contro la Juventus NextGen

Ci sono voluti 60 minuti per sbloccare la partita, ma alla fine è arrivata la tripletta di Zito Luvumbo ad archiviare la sfida contro la Juventus NextGen nella seconda di tre amichevoli nel ritiro del Cagliari in Valle d'Aosta. Il successo per 3 a 0 dei rossoblù è firmato dal giocatore angolano che apre le marcature al 71', a seguito di un angolo dopo un doppio dribbling. Il raddoppio arriva all'82', su lancio dalle retrovie, sfruttando uno scivolone di Gori, scavalcato di testa. Il terzo gol viene siglato all'89', con un tiro non trattenuto dal portiere avversario. Oltre agli infortunati Desogus, Jankto, Lapadula, Mancosu e Rog, fuori a lungo, indisponibili anche Goldaniga, Pereiro, Scuffet e l'ultimo arrivato Shomurodov, che è in forte ritardo di condizione. Il Cagliari giocherà l'ultima amichevole a Saint-Vincent mercoledì contro il Como.