Trofeo Sardegna, Olbia-Cagliari 0-2

Il calcio d'agosto conta poco e ancor meno quello di luglio, ma il trofeo Sardegna, giunto alla settima edizione, ha già dato alcune indicazioni sul Cagliari che Ranieri sta disegnando allenamento dopo allenamento. Intanto sul modulo. Il tecnico romano ha messo la squadra in campo con un classico 4-4-2, lo schema di gioco che, in linea di principio, adotterà in questo campionato alla luce anche dei nuovi acquisti. Positiva la prova dei nuovi innesti Sulemana e Oristanio. Unico neo l'infortunio patito da Jankto: nel secondo tempo ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un fastidio alla coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni.