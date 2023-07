Un turista straniero di 50 anni è morto in mattinata a Budoni mentre faceva jogging. Un malore ha colto il cinquantenne intorno alle 11.30 in via Ugo Foscolo nel centro gallurese. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato senza successo di rianimarlo. E' intervenuto anche l'elisoccorso, ma le cure tempestive dei sanitari non sono bastate per salvare l'uomo.