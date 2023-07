Un 58enne è stato arrestato dai carabinieri a Santadi e portato nel carcere di Uta per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Avrebbe costretto una donna di 31 anni a prostituirsi all'interno di un'auto e in sua presenza. Gli incontri sarebbero avvenuti in campagna. L'uomo, che era già conosciuto dalle forze dell'ordine, faceva da intermediario, incassando poi il denaro. I carabinieri hanno ricostruito la vicenda attraverso la testimonianza della vittima e quelle dei clienti.