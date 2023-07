Un "Principe" ad Asseminello

“E' venuto a trovarci un principe”, si legge nel profilo ufficiale del Cagliari Calcio. La visita eccellente riguarda la sorpresa al centro sportivo di Asseminello dell'ex gloria rossoblu degli anni ‘90 Enzo Francescoli, rimasto nel cuore dei tifosi cagliaritani.

Una “rimpatriata” per l'ex calciatore uruguaiano che ha ritrovato il sorriso di Claudio Ranieri, suo allenatore nella sua prima stagione con la maglia del Cagliari 90-91. Un'occasione per salutare anche i connazionali Naithan Nandez e Gaston Pereiro. Francescoli si trova a Cagliari per una breve vacanza e per aver partecipato al matrimonio del figlio Marco.