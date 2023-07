Veronica Perseo incanta il pubblico di Cagliari

Inserito nel programma del bflat in attesa della riapertura in via del Pozzetto, il commissario Maurizio Porcelli ieri sera nel cortile dello storico Istituto dei ciechi e ipovedenti di via Nicolodi ha dato il via al concerto di Veronica Perseo interprete della scena musicale dell'isola decollata grazie alla vittoria del programma Rai Tale e Quale show di Carlo Conti.

Compositrice, pianista nata e cresciuta a Cagliari, Veronica Perseo, laurea in jazz, è stata protagonista di un live dove ha proposto i suoi ultimi lavori.

Uno dei suoi ultimi impegni è stato a Pula ospite del Filming Festival per cantare alla serata di gala.