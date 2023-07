Verso lo sciopero nazionale, sit-in a Elmas

Domani si terrà lo sciopero nazionale degli oltre 15 mila lavoratori del settore dell'handling aeroportuale che da ormai

sette anni aspettano il rinnovo contrattuale. All'aeroporto Mario Mameli di Elmas sit-in dei dipendenti dalle 10.00 alle 18.00. "Anche nell'ultimo incontro l'Assohandlers ha rigettato le richieste delle Organizzazioni sindacali, tra le quali l'aumento contrattuale di 270 euro e un giusto una tantum per la vacanza contrattuale, reiterando, ancora una volta, la loro posizione sulla riduzione delle fasce per la maggiorazione dell'orario notturno e l'eliminazione dei tre giorni della carenza malattia;

temi che hanno reiterato nelle varie riunioni". E' quanto si legge nella nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. "Sono posizioni per noi inconciliabili ed è per questo che, non essendoci ancora stati passi in avanti significativi, è

stato proclamato lo sciopero del 15 luglio".