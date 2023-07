Vertenza Portovesme srl, lunedì sciopero dei lavoratori dello stabilimento

Incroceranno le braccia i dipendenti diretti e indiretti della Portovesme srl domani in Sardegna mentre a Roma, nella sede del Ministero, ci sarà un vertice con l'azienda.

Lo ha annunciato la Rsu. In una nota il sindacato sottolinea di non avere la minima intenzione di subire impassibile il passare del tempo senza che Governo e Glencore si impegnino per trovare una soluzione.

Da qui la decisione di mettere in campo un'iniziativa forte ma responsabile, che non rischi di compromettere l'integrità dei macchinari “Patrimonio nostro” - precisa il comunicato “prima ancora che della Glencore”.

Il presidio è in programma nello stabilimento dalle 6. Saranno tenuti ad entrare solo gli operatori addetti alla salvaguardia degli impianti che sono in fase di concordato con le organizzazioni sindacali.