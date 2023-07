Vertice al ministero sulla nuova continuità aerea

Inizia a prendere forma il nuovo sistema di continuità territoriale aerea. In un incontro al Ministero dei trasporti con i vice ministri Galeazzo Bignami ed Edoardo Rixi, la Regione si è presentata con un dossier sulle criticità da affrontare. Al termine delle tre ore di vertice, si è decisa l'apertura di un tavolo congiunto tra governo, regione ed Enac che dovrà preparare il confronto con l'Ue per rivedere i criteri dei bandi sulla continuità. A Roma erano presenti l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il deputato e presidente della commissione Trasporti Salvatore Deidda. Presente anche l'ad di F2i Renato Ravanelli e i rappresentanti di Confcommercio sud e nord Sardegna, Alberto Bertolotti e Sebastiano Casu, e di Nuoro, Agostino Cicalò. Si è poi discusso del progetto di fusione dei tre aeroporti sardi. La Regione ha ribadito il suo no all'operazione, chiedendo per lo scalo di Cagliari una procedura di evidenza pubblica. I vice ministri hanno preso l'impegno di "mantenere attivo un confronto tra le parti per trovare la soluzione più utile per il futuro della mobilità in Sardegna".