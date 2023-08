A Iglesias la festa di Sancta Maria di Mezo Gosto

Nel tardo pomeriggio si è tenuta la discesa dei Candelieri, dalla piazza del Collegio in piazza Municipio, attraverso via Repubblica, via don Minzoni e via S. Satta. Poi i vespri solenni e alle 19.00 la messa presieduta dal cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico della diocesi di Iglesias, con la partecipazione del capitolo della cattedrale e del clero cittadino. A concludere le celebrazioni la solenne processione con il venerato simulacro della “Koimesis” (Santissima Vergine Dormiente) con partenza e arrivo in piazza del Municipio.