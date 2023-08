A Monserrato sfida per il titolo italiano supergallo di pugilato

Appuntamento il 30 settembre al palazzetto dello sport di Monserrato per l'assegnazione del titolo italiano dei pesi supergallo (attualmente è vacante). A sfidarsi saranno il pugile locale Matteo Lecca, 26 anni, e il varesino Iuliano Gallo, già campione italiano nel 2018, quando sconfisse il due volte azzurro alle Olimpiadi Vittorio Parrinello, poi difendendolo contro Daniele Limone prima di perderlo nel 2020 contro Alessio Lorusso. Per Lecca, cagliaritano, sarà l'esordio in carriera a questi livelli.