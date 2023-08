A Tresnuraghes e Flussio aprono due ambulatori straordinari di comunità territoriale

Aprono due nuovi ambulatori straordinari di comunità territoriale (ASCoT) nella provincia di Oristano. Da mercoledì 16 agosto è operativo l’ASCoT di Tresnuraghes nei locali comunali di via Sa Giorgio. Da giovedì 17 agosto, quello di Flussio, nei locali comunali di Via Nazionale. Entrambi saranno rivolti ai pazienti rimasti senza medico di base di Flussio, Tresnuraghes e Magomadas. Si tratta rispettivamente del ventunesimo e ventiduesimo ambulatorio all’interno di un progetto pilota a livello nazionale avviato dalla Asl 5 di Oristano.

A Flussio l'ambulatorio apre ogni giovedì dalle 14 alle 19, a Tresnuraghes il martedì dalle 9 alle 14.

L'ufficio stampa informa che i cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.