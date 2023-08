Ad Alessia Orro e compagne basta una vittoria per il primo posto nel girone

Va a gonfie vele l'Europeo per l'Italvolley della nostra Alessia Orro. Le azzurre si sono trasferite a Torino. Già protagoniste del torneo - del quale sono detentrici - dopo aver battuto per 3 a 0 Romania, Svizzera e Bulgaria, affrontano stasera al Palaruffini la Bosnia Erzegovina. Appuntamento stasera dalle 21.15 in diretta su Rai 2.

L'obiettivo della palleggiatrice originaria di Narbolia e delle sue compagne è di mantenere la testa della girone B, guardando alle semifinali e alle finali che si disputeranno a Bruxelles.