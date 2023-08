"Addio Victorino", il Cagliari piange la scomparsa di un indimenticato ex

"Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Waldemar Victorino, talento puro del calcio uruguaiano. Giocò in rossoblù una sola stagione, quella '82/'83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l'affetto di tutti i tifosi. Ciao, Waldemar". Questo il saluto social del club rossoblù al giocatore morto a 71 anni a Montevideo, in Uruguay, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni per un tentativo di suicidio.

Victorino raggiunse fama internazionale nel Mundialito del 1980 e quando venne comprato dal Cagliari l'allora C.T. della Nazionale, Enzo Bearzot, lo definì un grande colpo di mercato. Non avrebbe però inciso in Serie A dove giocò solo dieci partite e non segnò alcuna rete. Gli unici due gol li mise a segno in Coppa Italia.

Soprannominato El Piscador, ispirò anche un personaggio del cartone animato cult giapponese "Holly e Benji". L'autore, Yoichi Takahashi, rimase così colpito dalle sue giocate nei suoi tempi migliori che gli dedicò un personaggio, Ramon Victorino, protagonista nelle puntate in cui scendeva in campo la nazionale giovanile uruguayana.