Aggredisce con calci e pugni i genitori: arrestato a Iglesias

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose aggravate e porto di oggetti atti ad offendere: con queste accuse un cinquantottenne di Iglesias è stato arrestato in attesa del giudizio con rito direttissimo dai carabinieri del Radiomobile. L'uomo, avrebbe aggredito con calci e pugni i propri genitori, entrambi pensionati. I due anziani sono stati portati dal 118 all'ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti. Il cinquantenne è stato rintracciato dai militari: era in possesso di due coltelli a serramanico e di una balestra, armata e con dardo pronto a scoccare, all'interno di una busta di plastica.