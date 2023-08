Aggressioni ai porta pizza, arrestato il rapinatore seriale

La polizia ha arrestato un 44enne quale presunto autore di una serie di assalti ai danni dei porta-pizza. L'uomo è sospettato in particolare di una rapina, una tentata rapina e uno scippo.

La tecnica usata era sempre la stessa: ordinava pizze e birra al telefono, avvertiva il titolare dell'esercizio di mandare il resto per cento euro, indicava la via della consegna, minacciava il fattorino con un coltello, poi rubava soldi e pizze e scappava a piedi.

Gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, lo hanno identificato attraverso il numero di cellulare utilizzato per ordinare le pizze. La conferma del coinvolgimento dell'uomo è arrivata poi da un servizio organizzato dagli investigatori durante una nuova consegna: il 14 agosto. A portare le pizze al 44 enne è stato un poliziotto nelle vesti di un fattorino. L'uomo ha estratto subito il coltello, ma si è reso conto che qualcosa non andava: è fuggito, facendo perdere le tracce. Rintracciato due giorni dopo è stato trasferito in carcere a Uta.