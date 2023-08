Al via l'europeo di volley femminile: per l'Italia di Alessia Orro buona la prima, 3-0 alla Romania

Buona la prima per l’Italvolley che difende il titolo di campione continentale. Le Azzurre, nella sfida d'esordio della fase a gironi dell'Europeo, hanno battuto la Romania per 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) nella splendida location dell'Arena di Verona.

Alessia Orro e compagne hanno dimostrato superiorità fin dall'inizio sulle avversarie che hanno cercato di accorciare le distanze nella prima parte del terzo set, ma che poi hanno ceduto a capitan Myriam Sylla. Molto buona la prestazione della neo azzurra Ekaterina Antropova nel ruolo di opposta mentre Paola Egonu, rientrata in squadra dopo le tensioni dello scorso anno, è partita dalla panchina. Per Antropova 8 punti, 7 per Alice Degradi.

Gli incontri successivi delle ragazze guidate dal ct Davide Mazzanti saranno a Monza con la Svizzera il 18 agosto e con la Bulgaria il 19 agosto, a Torino contro la Bosnia-Erzegovina il 22 agosto e con la Croazia il giorno successivo.

Il calendario dell’Italia e dove vedere gli incontri

Venerdì 18 agosto: Italia-Svizzera alle 21 (diretta Rai 2)

Sabato 19 agosto: Italia-Bulgaria alle 21 (diretta Rai 2)

Martedì 22 agosto: Italia-Bosnia alle 21 (diretta Rai 2)

Mercoledì 23 agosto: Italia-Croazia alle 21 (diretta Rai 2)

Il quadro completo del torneo continentale

Ottavi di finale

Ottavo di finale 1: Prima Pool A vs Quarta Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 2: Prima Pool C vs Quarta Pool A (a Bruxelles)

Ottavo di finale 3: Seconda Pool A vs Terza Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 4: Seconda Pool vs Terza Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 5: Prima Pool B vs Quarta Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 6: Prima Pool D vs Quarta Pool B (a Firenze)

Ottavo di finale 7: Seconda Pool B vs Terza Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 8: Seconda Pool D vs Terza Pool B (a Firenze)

Quarti di finale:

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4 (a Bruxelles)

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3 (a Bruxelles)

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8 (a Firenze)

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7 (a Firenze)

Semifinali:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4 (a Bruxelles)

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3 (a Bruxelles)

Finali:

Finale per il bronzo: Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2 (a Bruxelles)

Finale: Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2 (a Bruxelles)