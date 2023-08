Alessia Orro tra i punti fermi della nazionale all'Europeo

Il primo appuntamento all'Arena di Verona il 15 agosto con la sfida alla Romania. L'Italia sarà nella pool B insieme anche a Croazia, Svizzera, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina. L'Europeo 2023 avrà proprio le azzurre come favorite, in quanto campionesse in carica (nel 2021) e per questo qualificate di diritto alla competizione. Per Alessia Orro la convocazione da parte del coach Davide Mazzanti è solo una conferma. La palleggiatrice di Narbolia è infatti da anni nel giro della nazionale e anche stavolta sarà uno dei punti fermi del gruppo.