Alla Caritas di Cagliari un nuovo furgone per distribuire alimenti

Consegnato alla Caritas diocesana di Cagliari un furgoncino per la raccolta e distribuzione di alimenti destinati alle persone bisognose. "Il mezzo - ha commentato il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai - consentirà di garantire, anche in questo periodo estivo, il trasporto di viveri destinato alla mensa per i poveri. Un segno concreto di solidarietà ancora più significativo in questi tempi difficili, da parte di una comunità corresponsabile e attenta affinché nessuno resti indietro". La società "Nuova mobilità sarda s.r.l." da sette anni si occupa di dare in comodato d'uso gratuito alle realtà di volontariato impegnate mezzi per la raccolta e distribuzione di viveri per le persone fragili e all'accompagnamento di anziani e disabili nelle strutture sanitarie.