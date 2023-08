Anche oggi 17 incendi in Sardegna

Sono 17 i roghi spenti sull'Isola e in cinque casi è stato necessario l'intervento degli elicotteri della flotta regionale. Due i mezzi intervenuti in località Riu Ralzu nel Comune di Sagama dove le fiamme hanno incenerito sei ettari di pascoli. Sempre due elicotteri della flotta regionale sono stati impegnati a Teti dove sono stati distrutti circa 500 metri quadri di bosco. Altri roghi a Buddusò in località Sos Vinzales e a Ottana.