Ancora pericolo estremo in mezza Sardegna, 600 evacuati in Baronia. Dall'alba 3 canadair in volo

Quella appena trascorsa è stata una notte di grande lavoro, dopo una domenica segnata dal fuoco e dalla distruzione. La Baronia, il territorio più colpito, con la costa nord orientale tra Posada e Siniscola devastata dalle fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale. 600 le persone, tra residenti e turisti, fatte allontanare dalle loro case. A Posada un pensionato è rimasto gravemente ferito a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Per ore chiusa al traffico la statale 131 Dcn, tra Olbia e Siniscola, in entrambe le direzioni con disagi enormi per gli automobilisti che cercavano una via di fuga. Panico e scene apocalittiche. Pesanti i danni per alcune case e aziende, distrutto dalle fiamme anche il potabilizzatore di Monte Longu che serve San Giovanni. Enorme il dispiegamento di forze in campo, tra protezione civile, vigili del fuoco, compagnia barracellare, volontari, carabinieri e polizia, oltre all'intervento di sei mezzi aerei: 4 canadair e due elicotteri. E anche la giornata di oggi sarà di massima attenzione per il pericolo incendi, ancora allerta rossa dalla Gallura alla Baronia, dall'Ogliastra al Sarrabus, dal Campidano fino al Sulcis. Ferma la condanna del presidente della Regione, Solinas, verso gli autori di questo nuovo scempio criminale. Il governatore ha ribadito di avere dato mandato al corpo forestale regionale di intensificare le indagini per individuare gli eventuali responsabili. E intanto oggi in Consiglio dei ministri arriverà la stretta sui piromani.