Appello del Cai e Soccorso Alpino: ''Scaricate l'app salva vita''

Dopo le 10 persone morte in alta montagna nell'ultima settimana, e dopo le notizie di interventi di soccorso per escursionisti partiti in ciabatte da mare o per recuperare gruppi che si sono persi sullo stesso sentiero, il Club alpino italiano e il Corpo nazionale di Soccorso alpino e speleologico rilanciano l'invito a salire in montagna "con estrema prudenza", specie se non si è esperti.

"Equipaggiamento adeguato, preparazione tecnica, competenza e un'approfondita pianificazione delle escursioni sono elementi imprescindibili per vivere al meglio la montagna anche a quote basse, avvisano.

Da più di un mese è scaricabile gratuitamente l'app per il soccorso in montagna GeoResQ: può inviare una richiesta di aiuto quando ci si trova in pericolo e si ha bisogno di soccorso.

L'app fu lanciata da Cai e dal Soccorso alpino e speleologico nel 2013 ed è arrivata a contare oltre 220.000 download e 82.000 utenti attivi ogni anno con un totale di 1.322 chiamate di aiuto, 578 interventi del Soccorso alpino e 740.000 tracce salvate dagli utenti durante le proprie escursioni. Grazie ai fondi straordinari del ministero del Turismo a stanziato a favore del Cai, dal 10 luglio scorso, l'applicazione è diventata totalmente

gratuita e rinnovata per migliorare l'esperienza degli utenti. Di qui l'invito a usarla dopo il susseguirsi di situazioni complicate o pericolose sui monti. Sono tre le principali funzioni di GeoResQ: "Posizione" rileva

istantaneamente le proprie coordinate geografiche e la località più vicina riportata dalla cartografia ufficiale; "Tracciami" traccia i propri percorsi, li conserva nell'archivio del portale web GeoResQ e li condivide in tempo reale con i parenti o, in caso di necessità, con i soccorritori. Infine, "Allarme" invia la richiesta di aiuto e la propria posizione alle centrali GeoResQ: una delle quali si trova a Sassari.

Nelle centrali operative di GeoResQ, 24 ore su 24 e tutti i giorni all'anno, turnano gli operatori del soccorso alpino e speleologico. L'allarme che giunge alla centrale viene preso in carico e inoltrato al soccorso alpino e speleologico locale e attraverso il 112, dove attivo, o le centrali dell'Emergenza urgenza sanitaria, viene avviata la gestione dell'emergenza.