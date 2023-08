Autopsia sul 43enne ucciso nel B&b di Quartucciu, morto per strangolamento

È morto per strangolamento Gabriele Pergola, il 43enne di Quartu Sant'Elena trovato privo di vita all'alba di lunedì in una stanza del B&b "Corte Cristina" in via Nazionale a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari. È quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis, al Policlinico di Monserrato. Gli accertamenti necroscopici, ordinati dalla pm Diana Lecca, sono durati circa 4 ore e hanno confermato quanto emerso dai primi accertamenti effettuati all'interno della camera del B&b: il 43enne è stato strangolato con l'asciugamani. Sul corpo il medico legale ha anche riscontrato altre ferite riconducibili a una colluttazione avuta con l'assassino. In cella quale presunto autore del delitto c'è Gabriele Cabras, 20 anni residente a Sinnai. Il giovane domani sarà sentito dal gip per l'udienza di convalida e per la prima volta, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Quartu Sant'Elena, potrebbe fornire la sua versione dei fatti.