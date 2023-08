Baja Sardinia, auto sfonda un muro e finisce su due macchine parcheggiate

Avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi l'incidente avvenuti ad Arzachena in località Baja Sardinia. Intorno alle 5 e 50 della notte un'auto è uscita fuoristrada distruggendo un muretto e finendo sopra due macchine parcheggiate nella strada alcuni metri più in basso. Il crollo dei detriti ha poi provocato altri danni ad alcuni veicoli. L'intervento di rimozione e messa in sicurezza dei vigili del fuoco della strada è durato fino alle 10 del mattino. Illeso il conducente. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.