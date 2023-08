Blitz contro l'ormeggio abusivo a Cala Brandinchi

Un ampio tratto di acqua di fronte alla spiaggia di Cala Brandinchi era occupato abusivamente da natanti di proprietà di due Società operanti nel campo della locazione. Per l'ormeggio di una decina di imbarcazioni erano utilizzati corpi morti infissi sul fondale. L’intervento dei militari della Guardia Costiera, nell'ambito di “Mare sicuro” e in collaborazione con il personale dell’Area Marina Protetta, ha portato alla rimozione e al sequestro dei corpi morti. Una notizia di reato per abusiva occupazione di specchio acqueo è stata inviata alla Procura della Repubblica di Nuoro. Le due Società hanno avuto diverse sanzioni amministrative a loro carico.