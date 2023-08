Bosa, scoperti dalle Fiamme Gialle 11 lavoratori in nero

Undici lavoratori in nero, due dei quali sono risultati anche percettori del reddito di cittadinanza, sono stati scoperti a Bosa dalla Guardia di Finanza. La maggior parte dei lavoratori sono stati individuati durante una verifica a due società che si occupavano dell'organizzazione di un catering e dei servizi di sala per un matrimonio. Le irregolarità sono state segnalate all'ispettorato territoriale del Lavoro e alla direzione provinciale dell'Inps per quanto riguarda il beneficio del reddito di cittadinanza.