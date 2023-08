Botte e insulti alla compagna, la Polizia arresta un trentenne a Oristano

Da anni, ogni giorno, sottoponeva la sua compagna a violenze di ogni genere. Colpi e insulti, che hanno spinto la donna a denunciarlo. La Polizia, su disposizione della Procura della Repubblica, ha arrestato, in esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, un giovane trentenne residente in un paese della provincia di Oristano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

L’aggressore, perennemente in stato di ubriachezza, si scagliava contro la donna afferrandola per i capelli, colpendola con pugni al volto e con bottiglie, strattonandola con forza.

Dopo l’ultimo episodio, la vittima è finita al pronto soccorso, dove le sono state riscontrate lesioni, traumi e fratture al viso, ritenute guaribili in non meno di sessanta giorni. E' stata quindi trasferita in un'altra struttura sanitaria specializzata in interventi di chirurgia maxillofacciale.

Per l'aguzzino si sono aperte le porte del carcere di Massama.

Questa è la ventiquattresima misura cautelare che la Squadra Mobile di Oristano esegue, dall’inizio dell’anno 2023, per reati da “codice rosso” quali atti persecutori (nove casi) e maltrattamenti contro familiari e conviventi (quindici casi) che hanno avuto per bersaglio donne, minori e anziani.

In tutti i casi trattati fattore comune è stato spesso l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.