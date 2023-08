Bucchi: "La mia nuova Dinamo pronta per le sfide"

Con il roster rivoluzionato dalle partenze e dall'arrivo di cinque nuovi giocatori, la Dinamo Banco di Sardegna si affida anche quest'anno a coach Piero Bucchi per una stagione che la vedrà ancora impegnata su due fronti, la serie A e la Champions League. "Sono molto contento della squadra che abbiamo allestito", dice Bucchi rientrato a Sassari per il raduno dei biancoblu, previsto venerdì 18 con le visite mediche e poi la partenza per Nuoro, dove la squadra svolgerà la preparazione precampionato. "Abbiamo scelto ragazzi con grande voglia ed energia. Sono felice perché con le nostre possibilità abbiamo messo insieme un roster competitivo, giovane, affamato, più profondo ed europeo. Magari abbiamo scelto giocatori da campionato non da primissima fascia, ma sono convinto che i ragazzi avranno grande disponibilità in palestra, sappiamo che è lì che dobbiamo fare la differenza e farci trovare subito competitivi", spiega il coach. Non ci sarà in campo capitan Devecchi, che dopo 17 anni consecutivi in maglia Dinamo ha lasciato il basket giocato e quest'anno vestirà i panni di club manager: "Con Jack ci siamo sentiti spesso, ha un ruolo importante in società, sarà un collante fondamentale insieme a Federico per la squadra, ci servirà tutta la sua esperienza di campo anche in questa nuova veste", sottoliea Bucchi. Il capitano sarà Stefano Gentile, a guidare un gruppo con tante facce nuove: i play Alessandro Cappelletti e Stanley Whittaker, la combo guard Breein Tyree, l'ala Vasilis Charalampopoulis, il centro francese Stephan Gombauld. E il blocco dello scorso anno con il senatore Gandini, il baby Pisano, Kruslin, Treier Bendzius, Raspino e Ousamane Diop passato da promessa a stella. "Volevo 13 professionisti dall'inizio - chiarisce il coach - ho puntato molto su Pisano che penso possa crescere molto e sono felice che lui abbia scelto di rimanere con la Dinamo e di non andare a giocare altrove, di provare a migliorare con tutto lo staff e con una stagione intensa".