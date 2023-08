Caccia all'assassino di Luca Goddi a Orune, sotto sequestro un bar

E' caccia all'uomo a Orune. I carabinieri hanno sentito in caserma decine di persone, avrebbero anche fatto alcune prove stub in cerca di tracce di polvere da sparo. Si cerca ogni pista per risalire al nome di chi ha ucciso Luca Goddi, allevatore di 47 anni. Venerdì sera aveva assistito al funerale di un compaesano ed era nella sua auto parcheggiata vicino alla piazza dove è stato allestito il palco per i festeggiamenti di Nostra Signora di Su Cossolu. Aveva un figlio, da tempo viveva in una frazione di Budoni.

Il Killer gli ha sparato alcuni colpi di pistola mentre era al posto di guida, sull'asfalto ci sono ancora i vetri del finestrino in frantumi.

Immediati i soccorsi, prima del medico di base del paese poi dal 118. Tutto inutile.

Gli investigatori sono al lavoro per capire se si è trattato di un delitto premeditato o se scaturito da un diverbio culminato nella violenza.

Intanto è stato posto sotto sequestro il bar di fronte al quale è avvenuto l'omicidio.

Intanto la sindaca, Giovanna Porcu, ha commentato che la comunità è molto dispiaciuta: “Come amministrazione ci stringiamo ai familiari colpiti dalla terribile tragedia”.