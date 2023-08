Cagliari avanti in Coppa Italia ma ora servono rinforzi

Buona la prima, un esordio stagionale che permette al Cagliari di proseguire il cammino in Coppa Italia e di regalare ai tanti tifosi una vittoria (seppure ai supplementari). Contro il Palermo la squadra ha dimostrato di avere già una sua ossatura e il carattere è già quello giusto per affronatre le partite vere. Tuttavia non mancano i campanelli d'allarme, sia per quanto riguarda la condizione atletica di alcuni giocatori sia per ciò che concerne la campagna acquisti. Al Cagliari servono infatti almeno un attaccante e due difensori, come ha rimarcato Ranieri nel dopo gara. Lo dimostra il fatto che il tecnico ha dovuto fare affidamento su un Pavoletti tanto generoso quanto in difficoltà. Mentre il suo naturale sostituto, Shomurodov, è apparso lontanissimo dal minimo sindacale di preparazione richiesto dal campionato. Campionato che però si avvicina a grandi passi. Il 21 agosto (alle 18 e 30) il Cagliari sarà impegnato sul campo del Torino per la prima giornata. L'auspicio di Ranieri è che gli innesti previsti siano già stati fatti.