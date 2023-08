Cagliari batte Palermo anche sul mercato

Dopo averlo superato nella sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia con il gol partita allo scadere dei tempi supplementari siglato da Di Pardo, il Cagliari batte il Palermo anche nell’inseguimento a Matteo Prati. Grazie alla netta preferenza espressa dall’azzurrino vicecampione del Mondo con l’under20, la Spal accetterà l’offerta del club sardo da circa 5 milioni. Nei prossimi giorni Ranieri si aspetta anche l’arrivo di un attaccante che completi il reparto in questo momento orfano di Lapadula, che prosegue il recupero dopo l’intervento alla caviglia di un mese fa. Sempre vigile il direttore sportivo Bonato anche sulle opportunità di mercato in difesa, dove è necessario l’inserimento di un centrale.

A una settimana dall’inizio del campionato, che per i rossoblù è fissato sul campo del Torino nel posticipo di lunedì prossimo, lo staff tecnico può ritenersi soddisfatto degli inserimenti in rosa fin qui operati dalla dirigenza. In attesa che anche Jankto e Shomurodov siano pronti, i tre nuovi arrivi schierati titolari nel primo impegno ufficiale con la nuova maglia hanno risposto presente. Augello non sorprende: sulla sinistra è una garanzia sia in termini di esperienza nel ruolo sia di freschezza atletica. Positivo anche il precampionato di Sulemana ed Oristanio. Il centrocampista ghanese nonostante la giovanissima età ha mostrato doti atletiche e caratteriali notevoli, mentre il trequartista in prestito dall’Inter può essere una risorsa non solo in appoggio alle punte, ma anche, all’occorrenza, come attaccante esterno.